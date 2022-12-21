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"Мой район. Обратная связь": строительство спорткомплекса "Некрасовка"

"Мой район. Обратная связь": строительство спорткомплекса "Некрасовка"

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В Некрасовке завершается строительство спорткомплекса на территории одноименного транспортно-пересадочного узла. На данный момент специалисты облицовывают фасады здания и прокладывают инженерные сети. В спорткомплексе разместят залы для экстремальных видов спорта, ледовую арену и универсальное крытое поле для командных игр.

Планируется, что после открытия спорткомплекса его будут ежедневно посещать более тысячи человек. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Программа: Мой район. Обратная связь
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