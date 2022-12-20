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"Мой район. Обратная связь": капремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

"Мой район. Обратная связь": капремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

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В Москве проводят капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы. Четырехэтажное кирпичное здание с подвалом построили в 1912 году. До начала ремонта часть конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем.

На данный момент специалисты полностью завершили демонтаж, уже очистили стены от старой штукатурки, отремонтировали крышу, заменили плиты и перекрытия. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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