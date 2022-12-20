"Мой район. Обратная связь": специалисты отреставрируют флигель усадьбы Ивана Тургенева

Флигель усадьбы Ивана Тургенева на улице Остоженка планируют отреставрировать к концу 2024 года. Это деревянная двухэтажная постройка XVIII–XIX веков – одна из старейших в Хамовниках. Во флигеле находились комнаты прислуги и, предположительно, каморка глухонемого дворника Андрея, ставшего прототипом Герасима в повести Тургенева "Муму".

Реставрация пройдет в несколько этапов. Вначале специалисты изучат архивные материалы и чертежи, чтобы разработать проект. В ходе работ в порядок приведут фасады и интерьеры. Флигелю вернут исторический облик. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".