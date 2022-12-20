"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству возле станции "Лефортово" БКЛ

В районе Лефортово завершается очередной этап благоустройства возле станции "Лефортово" Большой кольцевой линии (БКЛ). Работы идут на площади почти девять гектаров. На проезжей части уложили асфальт, а на тротуарах и дорожках в парковой зоне – гранитную плитку.

Работы прошли на Наличной, Солдатской улицах и в Проектируемом проезде № 1329. Там появились малые архитектурные формы – это скамейки, беседки, кашпо и качели. Возле станции "Лефортово" высадили около 300 деревьев и кустарников: елей, кленов, лип, рябин и яблонь. На благоустроенной территории откроется каток, который в теплое время можно будет использовать как спортплощадку.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".