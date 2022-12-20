"Мой район. Обратная связь": проект по реконструкции дорог в районе Отрадное

В районе Отрадное в рамках проекта по реконструкции дорог планируют расширить Приморскую улицу и Проектируемый проезд № 2257 на Алтуфьевском шоссе.

Специалисты обновят инженерные коммуникации, в том числе электро-, тепло-, и водоснабжения. Обустроят тротуары с асфальтобетонным покрытием, установят пониженный бортовой камень, уложат наземные тактильные указатели, организуют специальные парковочные места. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".