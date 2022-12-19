"Мой район. Обратная связь": многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка"

В Западном Бирюлеве сдан в эксплуатацию многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка". Раньше там располагался одноименный кинотеатр. Здание находится на Булатниковской улице.

Устаревшую трехэтажную постройку частично разобрали и расширили, теперь площадь центра – семь тысяч квадратных метров. Строители обновили все коммуникации, перекрытия, достроили четвертый этаж и создали подземный уровень. Также в центре будут фитнес-клуб, магазины и кафе. Обустроено комфортное перемещение для людей с ограниченными возможностями.

Фасад украшает 3D-модель исторической вывески советской эпохи "Бирюсинка". Прилегающую территорию также благоустроили и озеленили. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".