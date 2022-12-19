Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19 декабря, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка"

"Мой район. Обратная связь": многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка"

"Мой район. Обратная связь": реставрация фасада доходного дома на улице Знаменка в Москве

"Мой район. Обратная связь": строительство спорткомплекса в Некрасовке

"Мой район. Обратная связь": в Фили-Давыдково завершили очистку Мазиловского пруда

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции "Каширская" БКЛ

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Городской транспорт работал без сбоев, несмотря на сильный снегопад – Собянин

Коммунальные службы Москвы не прекращают борьбу со снегом

В Западном Бирюлеве сдан в эксплуатацию многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка". Раньше там располагался одноименный кинотеатр. Здание находится на Булатниковской улице.

Устаревшую трехэтажную постройку частично разобрали и расширили, теперь площадь центра – семь тысяч квадратных метров. Строители обновили все коммуникации, перекрытия, достроили четвертый этаж и создали подземный уровень. Также в центре будут фитнес-клуб, магазины и кафе. Обустроено комфортное перемещение для людей с ограниченными возможностями.

Фасад украшает 3D-модель исторической вывески советской эпохи "Бирюсинка". Прилегающую территорию также благоустроили и озеленили. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика