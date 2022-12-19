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"Мой район. Обратная связь": реставрация фасада доходного дома на улице Знаменка в Москве

"Мой район. Обратная связь": реставрация фасада доходного дома на улице Знаменка в Москве

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В столичном районе Арбат завершилась реставрация фасада доходного дома Александра Шамшина на улице Знаменка. Одним из архитекторов этого здания был знаменитый Федор Шехтель.

К началу восстановительных работ на фасаде сложилась аварийная ситуация: плитка практически отваливалась пластами. Специалисты очистили сохранившиеся элементы, а утерянные участки восстановили по образцам. Лепной декор в основании эркера также очистили. Кроме того, обновили подъездный козырек на цепях и его наличник в стиле модерн.

Но главным в процессе реставрации фасада стало то, что зданию вернули исторические балконы. Для этого специалисты изучали архивные материалы и фотографии. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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