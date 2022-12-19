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"Мой район. Обратная связь": строительство спорткомплекса в Некрасовке

"Мой район. Обратная связь": строительство спорткомплекса в Некрасовке

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В столичном районе Некрасовка завершается строительство спорткомплекса на территории одноименного транспортно-пересадочного узла. Он будет одним из самых крупных в Москве. Площадь спорткомплекса – более 21 тысячи квадратных метров.

В данный момент специалисты облицовывают фасады здания и прокладывают инженерные сети. В спорткомплексе разместят залы для экстремальных видов спорта, скейт-парк, скалодром, два бассейна, ледовую арену и универсальное крытое поле для командных игр. Там будут проводить соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и гандболу.

Всего в спорткомлексе находится 12 функциональных зон. Планируется, что после открытия спорткомплекса его будут ежедневно посещать более тысячи человек. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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