"Мой район. Обратная связь": строительство спорткомплекса в Некрасовке

В столичном районе Некрасовка завершается строительство спорткомплекса на территории одноименного транспортно-пересадочного узла. Он будет одним из самых крупных в Москве. Площадь спорткомплекса – более 21 тысячи квадратных метров.

В данный момент специалисты облицовывают фасады здания и прокладывают инженерные сети. В спорткомплексе разместят залы для экстремальных видов спорта, скейт-парк, скалодром, два бассейна, ледовую арену и универсальное крытое поле для командных игр. Там будут проводить соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и гандболу.

Всего в спорткомлексе находится 12 функциональных зон. Планируется, что после открытия спорткомплекса его будут ежедневно посещать более тысячи человек. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".