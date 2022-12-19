"Мой район. Обратная связь": в Фили-Давыдково завершили очистку Мазиловского пруда

В районе Фили-Давыдково завершились масштабные работы по очистке и восстановлению Мазиловского пруда. Специалисты комплекса городского хозяйства убрали иловые отложения, извлекли около 30 тысяч кубических метров ила и грунта. Также обновили и укрепили береговую линию протяженностью более тысячи метров, сделали зоны биоплато. Специалисты высадили свыше 35 тысяч водных растений, которые улучшат качество воды.

Реконструкция позволила создать благоприятные условия для птиц и рыб. Мазиловский пруд на протяжении десятилетий является любимым местом отдыха горожан. Специалисты постоянно обследуют столичные водоемы, и при необходимости приводят их в порядок.

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