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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции "Каширская" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции "Каширская" БКЛ

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В Южный административном округе Москвы в данный момент завершается благоустройство территории возле западного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ). Специалисты сделали новые тротуары, они выложили гранитным камнем около трех тысяч квадратных метров. Удалось также сохранить высаженные до начала реконструкции деревья и кустарники. В ближайшее время рядом с западным вестибюлем установят новые скамейки и оборудуют велопарковки.

Комплексная реконструкция станции "Каширская" началась в 2019 году, теперь она будет работать в составе БКЛ. На станции полностью заменили основные конструкции и оборудование. Уже завершены отделочные работы внутри вестибюля. Для пассажиров сделают современную навигацию с указателями и контрастными полосами.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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