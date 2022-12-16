МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:05

Город

"Мой район. Обратная связь": строители завершили капремонт дома на Россошанской улице

"Мой район. Обратная связь": строители завершили капремонт дома на Россошанской улице

"Мой район. Обратная связь": ремонт Шмелевского моста в Москве

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории ГКБ им. С. С. Юдина

"Мой район. Обратная связь": реставрация колокольни храма Святой Екатерины в Москве

"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили ремонт фасада дома в Хамовниках

Анастасия Ракова сообщила о публикации рейтинга городских поликлиник

МОЭК подвела итоги конкурса "Лучший потребитель"

Более 50 рейсов задержали из-за непогоды в аэропортах столицы

Ракова сообщила о включении анализа снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС

Новости часа: более 620 пассажиров задержанных рейсов из Москвы в Египет ждут вылета

В Южном Чертанове завершили капитальный ремонт дома на Россошанской улице. Строители заменили все инженерные системы в подвале, привели в порядок кровлю, электроснабжение и водопровод.

Особое внимание уделили ремонту фасада. В рамках ремонта была применена технология с применением полимер-цементных смесей. Данный дом изначально при постройке был облицован мелкоразмерной плиткой, но ее уже не производят, поэтому нужно было найти другое решение.

Всего по программе капитального ремонта в столице обновили более тысячи фасадов жилых домов. Для каждого типа фасада использовали специальную технологию с применением отечественных материалов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика