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"Мой район. Обратная связь": ремонт Шмелевского моста в Москве

"Мой район. Обратная связь": ремонт Шмелевского моста в Москве

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В столичном районе Братеево проводят ремонт Шмелевского моста. Автомобилисты пользуются им уже более 20 лет. Специалисты приняли решение привести в порядок сооружение.

В первую очередь там заменят деформационные швы. Из-за интенсивного дорожного движения и климата они постепенно разрушаются. Во время работ мост продолжит функционировать, водителям будут доступны по две полосы в каждом направлении.

Ремонт займет и проезжую часть Бесединского шоссе. Пешеходы смогут воспользоваться тротуарами и настилами. Также для безопасности на мосту и шоссе установят временные знаки и нанесут дорожную разметку. Все приспособят для маломобильных групп населения.

В столице заменяют деформационные швы на 64 объектах. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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