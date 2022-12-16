МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории ГКБ им. С. С. Юдина

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории ГКБ им. С. С. Юдина

"Мой район. Обратная связь": реставрация колокольни храма Святой Екатерины в Москве

"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили ремонт фасада дома в Хамовниках

Анастасия Ракова сообщила о публикации рейтинга городских поликлиник

МОЭК подвела итоги конкурса "Лучший потребитель"

Более 50 рейсов задержали из-за непогоды в аэропортах столицы

Ракова сообщила о включении анализа снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС

Новости часа: более 620 пассажиров задержанных рейсов из Москвы в Египет ждут вылета

Плотный поток автомобилей зафиксирован на улице Житная в Москве

В Москве впервые опубликован рейтинг поликлиник

В столичном районе Нагатино-Садовники завершилось благоустройство территории городской клинической больницы имени Юдина. Главной задачей было создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению.

В ходе работ убрали под землю воздушные кабельные линии и выполнили гидроизоляцию подземных переходов между корпусами. Территорию полностью оборудовали для маломобильных граждан, также сделали комфортные дорожки, разбили газон, обустроили более 300 современных фонарей. Для пациентов сделали зоны отдыха, спортивные и детские площадки.

Кроме того, следующей весной на территории больницы появится мультисенсорный сад, предназначенный для отдыха и реабилитации пациентов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика