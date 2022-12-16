"Мой район. Обратная связь": реставрация колокольни храма Святой Екатерины в Москве

Началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины на Бауманской улице в Басманном районе столицы. Строение находится в аварийном состоянии: разрушается лемеховая черепица и металлические каркасы главок, а штукатурный слой фасадов фрагментарно утрачен.

Специалисты детально изучили состояние колокольни и архивные документы. Они планируют отреставрировать кирпичную кладку звонницы, воссоздать утраченные декоративные элементы из дерева, восстановить купола и кресты.

Рабочие уже преступили к монтажу строительных лесов. Двухъярусную звонницу построили в 1915 году по проекту Николая Благовещенского. Это объект культурного наследия регионального значения.