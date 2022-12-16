"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили ремонт фасада дома в Хамовниках

Специалисты завершили ремонт фасада дома № 46 на Фрунзенской набережной, который является примером советской архитектуры. Семиэтажный дом построили в 1939 году по проекту архитекторов Н.Г. Антонцева и А.Г. Волкова. Он является частью комплекса из четырех зданий.

Строители вернули фасаду исторический облик. Работы прошли в два этапа с использованием отечественных материалов. Сначала фасад промыли, нанесли антибактериальную защиту, затем восстановили штукатурный слой, заделали трещины, после чего фасад окрасили. Все работы прошли по столичной программе капитального ремонта жилого фонда. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".