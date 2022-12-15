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15 декабря, 15:40

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Некрасовка

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Некрасовка

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В столичном районе Некрасовка около одноименной станции метро завершилось благоустройство. В порядок привели территории рядом со строящимися торговым центром, транспортно-пересадочным узлом и сквером.

На первом этапе под землю убрали воздушные кабельные линии, затем обновили тротуары, обустроили удобные пешеходные маршруты, там поставили лавочки, а также заменили асфальт на проезжей части. Освещают пространство более 30 фонарей и уличных торшеров.

На наземных пешеходных переходах установили четыре опоры контрастного освещения. В темное время суток они создают на дороге "зебру" и человека на ней заметнее. Ранее на прилегающих к станции метро "Некрасовка" территориях высадили более 850 деревьев.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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