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"Мой район. Обратная связь": улицы благоустроили в Красносельском районе

"Мой район. Обратная связь": улицы благоустроили в Красносельском районе

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В Красносельском районе Москвы провели благоустройство улиц. По программе "Мой район" в порядок привели Новорязанскую и Ольховскую улицы, а также несколько переулков.

Там создали пешеходные зоны и расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части, обустроили парковочные карманы и остановочные павильоны с зарядками. Кроме того, специалисты смонтировали контактную сеть для трамваев, убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные водостоки и колодцы.

Теперь обновленные улицы освещают более 170 фонарей и уличных торшеров. По проекту Красносельский район дополнительно озеленили, обустроили почти 10 тысяч квадратных метров газона и посадили кустарники и деревья.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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