"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Усадьба Богородицкое"

На юго-западе столицы завершилось благоустройство парка "Усадьба Богородицкое". Он находится в Обручевском районе между двумя крупными жилыми комплексами и Медицинским университетом имени Пирогова.



В парке появились футбольное и волейбольное поля. Кроме того, специалисты заменили покрытия дорожек и добавили гранитный отсев. В зонах тихого отдыха летом можно будет расположиться на лежаках.

Специалисты поставили новые горки и качели на детских площадках. Также были обновлены входы в парк. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".