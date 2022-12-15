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"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Усадьба Богородицкое"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Усадьба Богородицкое"

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На юго-западе столицы завершилось благоустройство парка "Усадьба Богородицкое". Он находится в Обручевском районе между двумя крупными жилыми комплексами и Медицинским университетом имени Пирогова.

В парке появились футбольное и волейбольное поля. Кроме того, специалисты заменили покрытия дорожек и добавили гранитный отсев. В зонах тихого отдыха летом можно будет расположиться на лежаках.

Специалисты поставили новые горки и качели на детских площадках. Также были обновлены входы в парк. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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