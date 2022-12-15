"Мой район. Обратная связь": специалисты украсили улицу Ильинка в Москве к Новому году

В Тверском районе Москвы к Новому году украсили улицу Ильинка. У Гостиного двора установили ели – большую с рождественской звездой на верхушке и несколько маленьких. Все они украшены яркими гирляндами и шарами.

Всего к новогодним праздникам в столице устанавливают более тысячи елей и свыше четырех тысяч конструкций. Самая сложная новогодняя декорация – это световое дерево. На каждом подобном дереве – 850 метров гирлянды, а проверить перед монтажом необходимо каждый огонек. Такие деревья уже появились на Кузнецком мосту и у кинотеатра "Художественный". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.