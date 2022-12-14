"Мой район. Обратная связь": комплексная реконструкция поликлиники на Ангарской улице

В столичном районе Западное Дегунино, на Ангарской улице, провели комплексную реконструкцию поликлиники. Здание построено более 50 лет назад, в итоге его практически полностью перестроили. Специалисты сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции, двери и окна.

Благодаря реконструкции удалось выделить помещения для новых кабинетов физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры. В поликлинику закупили новейшее медицинское оборудование. В соответствии с новым московским стандартом кабинеты врачей расположены так, чтобы не создавать очередей. На первом этаже находятся дежурные врачи, кабинеты сбора анализов и выдачи больничных – их посещают чаще. На втором этаже работают участковые терапевты, а на третьем – врачи узких специальностей.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".