Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:35

Город

"Мой район. Обратная связь": в Перово установили раму для гонок с препятствиями

"Мой район. Обратная связь": в Перово установили раму для гонок с препятствиями

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории у станции БКЛ "Кленовый Бульвар"

"Мой район. Обратная связь": в столице завершилась реставрация особняка Бахрушина

"Мой район. Навигатор": почетный караул у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата

"Мой район. Навигатор": строительство ТПУ "Лианозово" в Москве

"Мой район. Навигатор": главную елку РФ привезут на Соборную площадь 14 декабря

Новости последнего часа: специалисты начали обработку ЦКАД противогололедными материалами

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Движение поездов приостановлено на Кольцевой линии метро из-за человека на путях

"Жизнь в большом городе": рыба

На столичном стадионе "Авангард" установили раму для гонок с препятствиями в стиле "русский ниндзя". Участники могут выбрать подходящую полосу препятствий из шести вариантов маршрута разного уровня сложности.

Рама расположена на площадке для сдачи норм ГТО за воротами футбольного поля стадиона "Авангард". Она состоит из трех параллельных линий с множеством тренажеров – это доски, крутящиеся кольца и рули. Есть снаряды для развития координации и укрепления мышц плечевого пояса, на раме даже можно заняться скалолазанием.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика