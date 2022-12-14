"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация фасадов мануфактур Ивана Бутикова

В Хамовниках завершилась реставрация главных фасадов исторических зданий товарищества мануфактур Ивана Бутикова. Здания долгое время находились в неудовлетворительном состоянии и не использовались.

В порядок привели кухонный корпус и главный дом. На данный момент продолжаются работы в интерьерах и на боковых фасадах. Реставраторы восстанавливают кирпичную кладку фасада, стен и арок, расчищают своды дома от наслоения краски, укрепляют фундамент и разбирают фрагменты поздней кровли.

Также специалистам предстоит отреставрировать окна и двери, привести в порядок ступени крыльца и лепные детали. Все работы планируют завершить до конца 2024 года.