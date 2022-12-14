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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории у станции БКЛ "Кленовый Бульвар"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории у станции БКЛ "Кленовый Бульвар"

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Завершился первый этап благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии "Кленовый Бульвар". Работы проходят на улицах Речников и Затонной. Главная задача – обустроить комфортные пешеходные маршруты от станции метро до жилых домов и музея-заповедника "Коломенское".

Специалисты убрали под землю кабельную канализацию, проложили дополнительную водосточную сеть, заменили покрытие тротуаров, а на проезжей части обновили асфальт. Для пассажиров общественного транспорта установили восемь остановочных павильонов.

На втором этапе благоустройства заменят старые фонари и поставят скамейки. В финале разобьют газон и высадят деревья. Завершить все работы планируют летом 2023 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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