13 декабря, 15:00Город
"Мой район. Обратная связь": новый шпиль появился на здании Южного речного вокзала
Шпиль вновь появился на здании Южного речного вокзала, который находится на последнем этапе реконструкции. Старый невозможно было восстановить, он также не вписывался в современный фасад. Его заменили конструкцией из стали и алюминия, а ниже повесили электронные часы.
Кроме того, специалистам удалось восстановить пять скульптур – женские фигуры в античном стиле. Они символизируют пять морей, с которыми связана Москва.
Реконструкция объекта началась в апреле 2021 года. Работы планируют завершить к лету 2023 года. Помимо залов ожидания на вокзале будут созданы новые общественные пространства, парковки для личного транспорта, отдельные парковки для туристических автобусов.