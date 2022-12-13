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13 декабря, 15:00

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"Мой район. Обратная связь": новый шпиль появился на здании Южного речного вокзала

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Шпиль вновь появился на здании Южного речного вокзала, который находится на последнем этапе реконструкции. Старый невозможно было восстановить, он также не вписывался в современный фасад. Его заменили конструкцией из стали и алюминия, а ниже повесили электронные часы.

Кроме того, специалистам удалось восстановить пять скульптур – женские фигуры в античном стиле. Они символизируют пять морей, с которыми связана Москва.

Реконструкция объекта началась в апреле 2021 года. Работы планируют завершить к лету 2023 года. Помимо залов ожидания на вокзале будут созданы новые общественные пространства, парковки для личного транспорта, отдельные парковки для туристических автобусов.

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