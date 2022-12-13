"Мой район. Обратная связь": в парке "Кусково" завершилась экореабилитация двух прудов

В столичном парке "Кусково" завершилась экологическая реабилитация Сухого и Малого прудов. В первую очередь водоемы очистили от ила, в котором оказались превышены допустимые нормы содержания мышьяка, цинка, кадмия, свинца и никеля. Из прудов также извлекли покрышки, бутылки, металлический и железобетонный лом и другой бытовой мусор.

Специалисты углубили дно, в грунт уложили специальную мембрану, а берега прудов укрепили. Малый пруд за годы почти обмелел и выглядел как цветущий водоем, а Сухой полностью зарос. Водоемам вернули их исторический облик.

Около воды появились прогулочные набережные и дорожки из экологичного покрытия. На одном из берегов Сухого пруда обустроили зону отдыха. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".