"Мой район. Обратная связь": реконструкция депо имени Апакова в столице

В Донском районе Москвы в данный момент идет реконструкция депо имени Апакова на улице Шаболовка. Работы завершат к концу 2023 года.

Специалистам предстоит смонтировать кровлю, возвести кирпичные стены и обустроить канавы для трамвайных вагонов. Они отреставрируют и административное здание депо, которое является объектом культурного наследия. Через обновленное депо планируют сделать сквозной проезд. Это улучшит транспортную ситуацию на улице Шаболовка. Новые трамвайные пути протяженностью более двух километров начнут прокладывать весной следующего года.

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