"Мой район. Обратная связь": двойной кубик Рубика поставили на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе в районе домов № 29 и 35 в этом году появилась уникальная детская площадка. На ней установлен гигантский двойной кубик Рубика. Его можно исследовать изнутри, а в конце пути скатиться с горки.

Еще один игровой комплекс состоит из трех вертикальных кубов с элементами для лазанья, качелями-гнездом, балансирующим шаром внутри и панорамным видом. Также для детей сделали карусель-паутинку и веревочный комплекс.

В 2022 году в столице появилось много игровых зон, только на территориях образовательных учреждений оборудовали более 740 таких площадок. Например, на набережной канала имени Москвы создали детскую площадку для будущих капитанов – играть можно в большом корабле. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".