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Новости

12 декабря, 15:35

Город

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

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В Москве проводят капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы. Как стало известно, работы выполнены на 30%.

Четырехэтажное кирпичное здание, которое является объектом культурного наследия, построили в 1912 году. До начала ремонта часть конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем.

На данный момент специалисты полностью завершили демонтаж, уже очистили стены от старой штукатурки, отремонтировали крышу, заменили плиты и перекрытия. В корпусе планируют установить два лифта и сделать внутреннюю отделку помещений. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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