"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

В Москве проводят капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы. Как стало известно, работы выполнены на 30%.

Четырехэтажное кирпичное здание, которое является объектом культурного наследия, построили в 1912 году. До начала ремонта часть конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем.

На данный момент специалисты полностью завершили демонтаж, уже очистили стены от старой штукатурки, отремонтировали крышу, заменили плиты и перекрытия. В корпусе планируют установить два лифта и сделать внутреннюю отделку помещений. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".