"Мой район. Обратная связь": в Хамовниках отреставрируют флигель усадьбы Ивана Тургенева

Флигель усадьбы Ивана Тургенева на улице Остоженка планируют отреставрировать к концу 2024 года. Это деревянная двухэтажная постройка XVIII–XIX веков – одна из старейших в Хамовниках. Во флигеле находились комнаты прислуги и, предположительно, каморка глухонемого дворника Андрея, ставшего прототипом Герасима в повести Тургенева "Муму".

Реставрация пройдет в несколько этапов. Вначале специалисты изучат архивные материалы и чертежи, чтобы разработать проект. В ходе работ в порядок приведут фасады и интерьеры. Флигелю вернут исторический облик. Все помещения приспособят для эксплуатации в современных условиях – модернизируют инженерные системы и установят новую систему охраны. По решению Сергея Собянина, в отреставрированном здании будет располагаться музейный центр по работе с молодежью.

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