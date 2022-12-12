Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:10

Город

"Мой район. Обратная связь": в Хамовниках отреставрируют флигель усадьбы Ивана Тургенева

"Мой район. Обратная связь": в Хамовниках отреставрируют флигель усадьбы Ивана Тургенева

"Мой район. Обратная связь": в районе Чертаново Южное создали новую зону отдыха

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

"Мой район. Навигатор": в Москве украсили главные локации к Новому году

"Мой район. Навигатор": здание Центрального телеграфа в Москве реконструируют

"Мой район. Навигатор": шпиль вновь появился на здании Южного речного вокзала

"Мой район. Навигатор": Бочкарев рассказал о строительстве Дворца спорта в Некрасовке

Флигель усадьбы Ивана Тургенева на улице Остоженка планируют отреставрировать к концу 2024 года. Это деревянная двухэтажная постройка XVIII–XIX веков – одна из старейших в Хамовниках. Во флигеле находились комнаты прислуги и, предположительно, каморка глухонемого дворника Андрея, ставшего прототипом Герасима в повести Тургенева "Муму".

Реставрация пройдет в несколько этапов. Вначале специалисты изучат архивные материалы и чертежи, чтобы разработать проект. В ходе работ в порядок приведут фасады и интерьеры. Флигелю вернут исторический облик. Все помещения приспособят для эксплуатации в современных условиях – модернизируют инженерные системы и установят новую систему охраны. По решению Сергея Собянина, в отреставрированном здании будет располагаться музейный центр по работе с молодежью.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика