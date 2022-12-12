"Мой район. Обратная связь": в районе Чертаново Южное создали новую зону отдыха

В столичном районе Чертаново Южное создали зону отдыха "Зеленый бульвар", которая расположилась около станции метро "Улица Академика Янгеля". Ранее там были гаражи. Планы по реструктуризации территории согласовали с местными жителями.

Теперь на площади около шести гектаров есть детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и веломаршрут. Все желающие могут поиграть в волейбол, баскетбол, пинг-понг и позаниматься на тренажерах. Для детей установили качалки, карусели и четырехъярусную башню с горками. Рядом расположено две парковки на 100 автомобилей.

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