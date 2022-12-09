Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09 декабря, 18:10

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация здания Центрального телеграфа в Москве

"Мой район. Обратная связь": реставрация здания Центрального телеграфа в Москве

"Мой район. Обратная связь": реставрация шестиэтажного кирпичного здания в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": более 80 гектаров благоустроено на Ленинском проспекте

"Мой район. Обратная связь": новая зона отдыха на окраине парка "Битцевский лес"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в московском районе Преображенское

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Новости часа: в Москве объявили победителей конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Новости часа: Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

"Мой район. Навигатор": завершилась реконструкция в столичном парке "Дубовая роща"

"Мой район. Навигатор": реконструкция Центрального телеграфа на Тверской улице

В Тверском районе Москвы проведут реставрацию здания Центрального телеграфа. Там разместят многофункциональный комплекс с торговой галереей, офисами и смотровой площадкой. А во внутреннем дворе, который раньше был не доступен для посетителей, сделают кафе, амфитеатр и пространство для прогулок. Работы начнутся весной 2023 года.

В первую очередь специалисты отреставрируют фасад и его главные элементы – стеклянный глобус, после ремонта он снова будет вращаться, а также часы с колоколом и рельефную надпись "Телеграф". Приведут в порядок и крышу, а внутри восстановят интерьеры и воссоздадут утраченные элементы.

В данный момент идут подготовительные работы. Строители укрепляют фундамент здания. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика