"Мой район. Обратная связь": новая зона отдыха на окраине парка "Битцевский лес"

На окраине природно-исторического парка "Битцевский лес" создали новую зону отдыха. Рекреационный центр "Парадный вход в лес" расположен со стороны станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк".

В центре построили две универсальные площадки для игры в баскетбол и волейбол, теннисные корты. Также там обустроили пространство для игры в пинг-понг, поставили тренажеры для различных групп мышц, сделали зону со спортивным воркаут-комплексом.

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