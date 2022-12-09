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"Мой район. Обратная связь": новая зона отдыха на окраине парка "Битцевский лес"

"Мой район. Обратная связь": новая зона отдыха на окраине парка "Битцевский лес"

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На окраине природно-исторического парка "Битцевский лес" создали новую зону отдыха. Рекреационный центр "Парадный вход в лес" расположен со стороны станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк".

В центре построили две универсальные площадки для игры в баскетбол и волейбол, теннисные корты. Также там обустроили пространство для игры в пинг-понг, поставили тренажеры для различных групп мышц, сделали зону со спортивным воркаут-комплексом.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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