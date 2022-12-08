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08 декабря, 18:05

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили благоустройство микрорайона в Зябликове

"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили благоустройство микрорайона в Зябликове

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Столичные специалисты завершили благоустройство микрорайона в Зябликове. Он находится на улицах Шипиловской, Мусы Джалиля, Ореховом бульваре и Ореховом проезде.

В рамках реализации программы "Мой район" комплексно благоустроены десять дворовых территорий, в том числе реконструированы девять детских и три спортивные площадки. По просьбам жителей во дворах сделали дополнительные дорожки. Территорию озеленили, высадили деревья и кустарники.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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