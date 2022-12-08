"Мой район. Обратная связь": более 1,5 тыс кустарников высадили на набережной Марка Шагала

Благоустройство в Даниловском районе ЮАО столицы продолжается. На набережной Марка Шагала специалисты высадили более 270 деревьев и почти полторы тысячи кустарников. Все растения были подобраны таким образом, чтобы территория вдоль Москвы-реки выглядела привлекательно не только летом, но и зимой.

Специалисты организовали беговую и велодорожки. Также строители выложили тротуар и пешеходные дорожки гранитной плиткой: она заняла 13 тысяч квадратных метров.