Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:10

Город

"Мой район. Обратная связь": более 1,5 тыс кустарников высадили на набережной Марка Шагала

"Мой район. Обратная связь": более 1,5 тыс кустарников высадили на набережной Марка Шагала

"Мой район. Обратная связь": парк "Дубовая роща "Маяк" благоустроили в Южном Тушине

"Мой район. Обратная связь": новый шпиль появился на здании Южного речного вокзала

Коммунальные службы Москвы начали устранять последствия снегопада

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 190 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 7 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 7 баллов

"Утро": движение затруднено на юге МКАД

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 7 баллов

Коммунальные службы Москвы начали уборку улиц 8 декабря

Благоустройство в Даниловском районе ЮАО столицы продолжается. На набережной Марка Шагала специалисты высадили более 270 деревьев и почти полторы тысячи кустарников. Все растения были подобраны таким образом, чтобы территория вдоль Москвы-реки выглядела привлекательно не только летом, но и зимой.

Специалисты организовали беговую и велодорожки. Также строители выложили тротуар и пешеходные дорожки гранитной плиткой: она заняла 13 тысяч квадратных метров.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика