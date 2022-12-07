07 декабря, 18:25Город
"Мой район. Обратная связь": кинотеатр "Баку" превратится в многофункциональный центр
В столичном районе Аэропорт идут работы по реставрации бывшего кинотеатра "Баку". Он превратится в современный многофункциональный центр с остекленным фасадом.
Площадь здания увеличат почти в три раза: она составит 13 тысяч квадратных метров. Там разместят магазины, салоны, спортивный клуб и игровые зоны для детей.
Реставрацию завершат в 2023 году, все работы проходят по масштабной программе реконструкции бывших кинотеатров. Ранее привели в порядок территорию вокруг Амбулаторного пруда, который находится рядом с кинотеатром "Баку". Пространство дополнительно озеленили.