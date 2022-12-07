"Мой район. Обратная связь": благоустройство набережной канала имени Москвы в САО

В САО столицы, в Левобережном районе, благоустроили набережную канала имени Москвы. Там появились удобные дорожки и тропинки. Для детей организовали игровую площадку, рядом появился спортивный кластер.

Вдоль всей набережной обустроили восемь пикниковых точек. Еще специалисты построили амфитеатр, в котором будут проходить впоследствии праздничные мероприятия. Всю территорию набережной дополнительно озеленили: высадили десятки деревьев и кустарников, а также разбили сотни квадратных метров цветников.