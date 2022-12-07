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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Нижегородская"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Нижегородская"

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Завершилось благоустройство территории возле станции БКЛ "Нижегородская". Работы прошли на участке дублера Рязанского проспекта и в Карачаровском проезде. Общая площадь благоустройства – более двух гектаров.

Специалисты сделали удобные пешеходные маршруты до метро, привели в порядок тротуары и заменили покрытие. Организовали удобные спуски с тротуаров. Под землю убрали воздушные линии, устроили дополнительную ливневую канализацию.

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Сюжет: "Мой район"
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