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06 декабря, 18:05

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"Мой район. Обратная связь": реабилитацию прудов завершили в парке "Кусково"

"Мой район. Обратная связь": реабилитацию прудов завершили в парке "Кусково"

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В парке "Кусково" завершилась экологическая реабилитация Сухого и Малого прудов. В первую очередь водоемы очистили от ила. Из прудов также извлекли покрышки, бутылки, металлический и железобетонный лом и другой бытовой мусор.

Специалисты углубили дно, в грунт уложили специальную мембрану, а потом берега прудов укрепили. На одном из берегов Сухого пруда обустроили зону отдыха.

Ранее в парке "Кусково" специалисты привели в порядок Локасинский пруд. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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