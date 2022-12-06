"Мой район. Обратная связь": реабилитацию прудов завершили в парке "Кусково"

В парке "Кусково" завершилась экологическая реабилитация Сухого и Малого прудов. В первую очередь водоемы очистили от ила. Из прудов также извлекли покрышки, бутылки, металлический и железобетонный лом и другой бытовой мусор.

Специалисты углубили дно, в грунт уложили специальную мембрану, а потом берега прудов укрепили. На одном из берегов Сухого пруда обустроили зону отдыха.

Ранее в парке "Кусково" специалисты привели в порядок Локасинский пруд. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".