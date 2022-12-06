"Мой район. Обратная связь": в Люблине завершили благоустройство 12-го микрорайона

В Люблине завершилось комплексное благоустройство 12-го микрорайона. Квартал находится между Краснодарской улицей и Марьинским парком.

На пересечении районов Люблино и Марьино создали комфортную пешеходную сеть и привели в порядок восемь дворовых территорий.

Также там установили зоны отдыха, площадки для выгула собак, девять спортивных площадок. По согласованию с жителями установили более 450 малых архитектурных форм. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".