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"Мой район. Обратная связь": в Люблине завершили благоустройство 12-го микрорайона

"Мой район. Обратная связь": в Люблине завершили благоустройство 12-го микрорайона

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В Люблине завершилось комплексное благоустройство 12-го микрорайона. Квартал находится между Краснодарской улицей и Марьинским парком.

На пересечении районов Люблино и Марьино создали комфортную пешеходную сеть и привели в порядок восемь дворовых территорий.

Также там установили зоны отдыха, площадки для выгула собак, девять спортивных площадок. По согласованию с жителями установили более 450 малых архитектурных форм. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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