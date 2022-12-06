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"Мой район. Обратная связь": ремонт Шмелевского моста в столице

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В столичном районе Братеево проводят ремонт Шмелевского моста. Автомобилисты пользуются им уже более 20 лет. Специалисты приняли решение привести сооружение в порядок.

В первую очередь заменят деформационные швы, так как из-за интенсивного дорожного движения и климата они постепенно разрушаются. Во время работ мост продолжит функционировать, водителям будут доступны по две полосы в каждом направлении.

Ремонт займет и проезжую часть Бесединского шоссе. Пешеходы смогут воспользоваться тротуарами и настилами. Также для безопасности на мосту и шоссе установят временные знаки и нанесут дорожную разметку. Все приспособят для маломобильных групп населения. В столице заменяют деформационные швы на 64 объектах.

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Сюжет: "Мой район"
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