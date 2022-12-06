"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт многоквартирного дома на юге Москвы

В столичном районе Чертаново Южное завершился капитальный ремонт дома на Россошанской улице. Там заменили все инженерные системы в подвале, привели в порядок кровлю, электроснабжение и водопровод. Особое внимание уделили ремонту фасада.

Всего по программе капитального ремонта в столице обновили более тысячи фасадов жилых домов. Для каждого типа фасада использовали специальную технологию с применением отечественных материалов.