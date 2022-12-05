"Мой район. Обратная связь": благоустройство пруда закончилось в Северном Медведкове

В Северном Медведкове закончилось благоустройство пруда. Приводить в порядок водоем площадью почти полгектара начали осенью 2021 года. На дне накопился значительный объем ила и грязи. Поэтому работы по очистке провели в первую очередь.

Кроме того, специалисты отремонтировали системы, которые регулируют подачу воды в пруд. Была отремонтирована береговая полоса и оборудованы пологие выходы из водоема для водоплавающих птиц.

На финальном этапе в разных частях пруда высадили растения, включая краснокнижные и редкие виды. Также на пруду обустроили места гнездования для водоплавающих птиц. Наблюдать за ним можно будет со смотровой площадки.