Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:20

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство пруда закончилось в Северном Медведкове

"Мой район. Обратная связь": благоустройство пруда закончилось в Северном Медведкове

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили Калитниковский водоем

"Мой район. Обратная связь": реконструкцию депо имени П. Л. Апакова завершат в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили Шипиловскую улицу в Москве

"Мой район. Обратная связь": сезонная высадка деревьев началась на улице 800-летия Москвы

Храм Преображения Господня в Нагатино-Садовниках откроют в 2023 году

"Мой район. Навигатор": ГУМ-каток и ярмарка на Красной площади принимают гостей

"Мой район. Навигатор": заселение в новый дом по программе реновации в Таганском районе

"Мой район. Навигатор": строительство Национального космического центра

Дед Мороз открыл новогоднюю почту в Центральном детском магазине

В Северном Медведкове закончилось благоустройство пруда. Приводить в порядок водоем площадью почти полгектара начали осенью 2021 года. На дне накопился значительный объем ила и грязи. Поэтому работы по очистке провели в первую очередь.

Кроме того, специалисты отремонтировали системы, которые регулируют подачу воды в пруд. Была отремонтирована береговая полоса и оборудованы пологие выходы из водоема для водоплавающих птиц.

На финальном этапе в разных частях пруда высадили растения, включая краснокнижные и редкие виды. Также на пруду обустроили места гнездования для водоплавающих птиц. Наблюдать за ним можно будет со смотровой площадки.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика