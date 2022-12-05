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"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили Калитниковский водоем

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили Калитниковский водоем

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Таганский район вернул себе еще одно историческое место. Здесь благоустроили пруд, которому более 100 лет. По одной из версий, свое название Калитниковский водоем получил благодаря живших в этой местности калитникам – мастерам, изготавливающим кожаные сумки и кошельки.

За последние годы водоем обмелел и зарос водорослями. Специалисты поставили себе задачу не только вернуть красоту этому месту, но и сделать его комфортной зоной отдыха.

Работы по благоустройству пруда длились 10 месяцев. За это время специалисты полностью очистили пруд от ила и при помощи специальных материалов заново сформировали ложе дна. Кроме того, для удобного выхода на берег водоплавающих птиц и комфортного отдыха посетителей у воды построили новый откосный берег.

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Сюжет: "Мой район"
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