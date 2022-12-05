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"Мой район. Обратная связь": реконструкцию депо имени П. Л. Апакова завершат в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": реконструкцию депо имени П. Л. Апакова завершат в 2023 году

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В Донском районе Москвы идет реконструкция депо имени П. Л. Апакова на улице Шаболовке. Работы завершат к концу 2023 года. Уже демонтирован старый производственный корпус, обустроен фундамент, несущие стены и перекрытия нового здания. Теперь предстоит смонтировать кровлю, возвести кирпичные стены и обустроить канавы для трамвайных вагонов.

Отреставрируют и административное здание депо, которое является объектом культурного наследия. Через обновленное депо планируют сделать сквозной проезд, что улучшит транспортную ситуацию на улице Шаболовке. Новые трамвайные пути протяженностью более двух километров начнут прокладывать весной.

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Сюжет: "Мой район"
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