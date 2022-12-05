"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили Шипиловскую улицу в Москве

Столичные специалисты благоустроили Шипиловскую улицу от Орехового до Задонского проезда. Работы прошли по программе "Мой район".

Специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть, установили удобные лавочки и модернизировали систему освещения. Они реконструировали две детские и две спортивные площадки. В том числе обустроена игровая зона для детей дошкольного возраста.

Для дополнительной безопасности по всей территории установили систему видеонаблюдения и тревожные кнопки. Улицу дополнительно озеленили, высадили деревья и кустарники.