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"Мой район. Обратная связь": сезонная высадка деревьев началась на улице 800-летия Москвы

"Мой район. Обратная связь": сезонная высадка деревьев началась на улице 800-летия Москвы

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В САО, на улице 800-летия Москвы, стартовал очередной этап сезонной высадки деревьев. Специалистам предстоит посадить более 220 саженцев. Для этого заранее подготовили ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию.

Работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не создавать проблем для дорожного движения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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