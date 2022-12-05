"Мой район. Обратная связь": сезонная высадка деревьев началась на улице 800-летия Москвы

В САО, на улице 800-летия Москвы, стартовал очередной этап сезонной высадки деревьев. Специалистам предстоит посадить более 220 саженцев. Для этого заранее подготовили ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию.

Работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не создавать проблем для дорожного движения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".