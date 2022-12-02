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02 декабря, 18:10

Город

"Мой район. Обратная связь": раму для гонок установили на стадионе "Авангард"

"Мой район. Обратная связь": раму для гонок установили на стадионе "Авангард"

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На стадионе "Авангард" установили раму для гонок с препятствиями в стиле "русский ниндзя". Участники могут выбрать подходящую полосу препятствий из шести вариантов маршрута разного уровня сложности.

Рама расположена на площадке для сдачи норм ГТО за воротами футбольного поля стадиона "Авангард". Она состоит из трех параллельных линий с множеством тренажеров.

Также есть снаряды для развития координации и укрепления мышц плечевого пояса, на раме даже можно заняться скалолазанием. Она рассчитана на взрослых и на детей от семи лет.

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Сюжет: "Мой район"
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