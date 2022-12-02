"Мой район. Обратная связь": высадка деревьев на одной из территорий Тверской улицы

В Пресненском районе Москвы проводят высадку деревьев по адресу Леонтьевский переулок, дом 14. Высаживают в основном те породы деревьев, которые могут прижиться в городских условиях, например, ольху и липу. Их выращивают в специальных питомниках. Если деревья не приживутся, по гарантии посадят новые.

Осенью в центральном округе прошло благоустройство пяти переулков между улицами Тверская и Большая Никитская. Главной задачей было сохранение исторического колорита района.