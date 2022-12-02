"Мой район. Обратная связь": в Хамовниках отреставрируют флигель усадьбы Ивана Тургенева

Флигель усадьбы Ивана Тургенева в Хамовниках планируют отреставрировать к концу 2024 года. Здание двухэтажное, деревянное, с каменным подвалом. Постройка XVIII–XIX веков является одной из старейших в Хамовниках. Во флигеле находились комнаты прислуги и, предположительно, каморка глухонемого дворника Андрея, ставшего прототипом Герасима в повести Тургенева "Муму". Долгое время здание не использовалось.

Реставрация пройдет в несколько этапов. Специалисты изучат архивные материалы и чертежи, чтобы разработать проект. В ходе работ в порядок приведут фасады и интерьеры. Флигелю вернут исторический облик, а помещения приспособят для эксплуатации в современных условиях. Так, модернизируют инженерные системы и установят новую систему охраны.

По решению Сергея Собянина в отреставрированном здании будет располагаться музейный центр по работе с молодежью.