Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 декабря, 15:40

Город

"Мой район. Обратная связь": в Хамовниках отреставрируют флигель усадьбы Ивана Тургенева

"Мой район. Обратная связь": в Хамовниках отреставрируют флигель усадьбы Ивана Тургенева

"Мой район. Обратная связь": специалисты восстановили фасад усадьбы "Покровское-Стрешнево"

"Мой район. Обратная связь": реставрация кинотеатра "Баку" завершится в 2023 году

Новый подземный переход с лифтами появится на севере Москвы

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Движение ограничат на Тверской улице с 3 по 12 декабря

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Скульптуры быков восстановят при реставрации павильона "Мясная промышленность" на ВДНХ

Москва обеспечит техническими средствами реабилитации жителей ДНР

В Москве стартовала благотворительная акция "Поделись теплом"

Флигель усадьбы Ивана Тургенева в Хамовниках планируют отреставрировать к концу 2024 года. Здание двухэтажное, деревянное, с каменным подвалом. Постройка XVIII–XIX веков является одной из старейших в Хамовниках. Во флигеле находились комнаты прислуги и, предположительно, каморка глухонемого дворника Андрея, ставшего прототипом Герасима в повести Тургенева "Муму". Долгое время здание не использовалось.

Реставрация пройдет в несколько этапов. Специалисты изучат архивные материалы и чертежи, чтобы разработать проект. В ходе работ в порядок приведут фасады и интерьеры. Флигелю вернут исторический облик, а помещения приспособят для эксплуатации в современных условиях. Так, модернизируют инженерные системы и установят новую систему охраны.

По решению Сергея Собянина в отреставрированном здании будет располагаться музейный центр по работе с молодежью.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика