Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:05

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты восстановили фасад усадьбы "Покровское-Стрешнево"

"Мой район. Обратная связь": специалисты восстановили фасад усадьбы "Покровское-Стрешнево"

"Мой район. Обратная связь": реставрация кинотеатра "Баку" завершится в 2023 году

Новый подземный переход с лифтами появится на севере Москвы

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Движение ограничат на Тверской улице с 3 по 12 декабря

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Скульптуры быков восстановят при реставрации павильона "Мясная промышленность" на ВДНХ

Москва обеспечит техническими средствами реабилитации жителей ДНР

В Москве стартовала благотворительная акция "Поделись теплом"

Строительство подземного пешеходного перехода началось на севере Москвы

Реставраторы восстановят столичную усадьбу "Покровское-Стрешнево" по архивным данным. Специалисты закончили работу над белокаменным цоколем и парадным крыльцом главного дома.

Также специалисты будут использовать архивы, чтобы восстановить изначальный облик кровли, цоколь кирпичных пристроек и декоративные элементы. Работы планируют завершить в 2023 году.

Центральная часть главного дома построена в стиле эклектики. Во время ремонта парадного крыльца специалисты восстановили полукруглые лестницы, которые огибают террасу и ведут в сад. Благодаря архивным чертежам удалось детально воссоздать перила, парапеты и декоративные элементы.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика